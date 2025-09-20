szeptember 21., vasárnap

Időben érkeztek a vízimentők

11 órája

Órákon át kapaszkodott felborult csónakjába egy férfi a Balatonon (fotók)

Címkék#Balaton#vízimentő#csónak

A vízimentők időben rátaláltak, így a férfi komolyabb sérülés nélkül megúszta a balesetet.

Veol.hu

Mozgalmasan telt a péntek éjszaka a vízimentők számára - olvasható a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Facebook-bejegyzésében. Nem sokkal 23 óra után kaptak riasztást a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságtól, miután horgászok jelezték, hogy valaki a víz közepe felől segítségért kiabál Csopak közelében. Azonnal a bajbajutott keresésére indultak.

vízimentők
Időben érkeztek a vízimentők a bajba jutott férfihoz
Forrás: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata/Facebook

Időben érkeztek a vízimentők

A Kerekedi-öbölben találkoztak egy horgásszal, aki szintén hallotta a kiáltásokat, és meg tudta mondani, milyen irányból érkeztek. Bár a vízimentők nem hallottak semmit, reflektorral átvizsgálták a környéket, és hamarosan apró fényt vettek észre a távolban. Közelebb érve kiderült, hogy egy csónak orrában világító lámpa fényét látták. A csónakhoz egy férfi kapaszkodott, aki elmondása szerint már három órája ott volt, miután a csónakja felborult. Szerencsére más baja nem esett azon kívül, hogy kissé kihűlt a vízben.

A vízimentők a férfit partra vitték és átadták a mentőknek.

 

