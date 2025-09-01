Három embert ki kellett menteni a Balatonból

A nyárnak vége, így a VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE utolsó hétvégi összefoglalóját osztotta meg. Ettől függetlenül persze a Balatonon továbbra is riaszthatóak a vízimentők. "Ezen a hétvégén 2 meghibásodott vitorlást vontattak ki kikötőkbe mentőhajóink, illetve 3 bajbajutottat mentettünk ki egy horgászstégről a Balatonon" - írták a vízimentők a Facebook-oldalukon.

Ezen a hétvégén 2 meghibásodott vitorlást vontattak ki kikötőkbe a vízimentők mentőhajói

Fotó: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

"Esetkocsink egy mellkasi fájdalommal küzdő beteget szállított kórházba, mentőtiszti autónk személyzete pedig egy kritikus állapotú, infarktusos beteget látott el és kísért be a Balatonfüredi Állami Szívkórházba" - olvasható a posztban.

A hétvégén viharos volt az időjárás

Fotó: VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE/Facebook

Szeptemberben is számíthatunk a vízimentőkre

Bár a nyárnak vége a vízimentők még jelen vannak a Balatonon néhány strandon és a mentőhajóik is szolgálatban vannak. A leggyorsabban a BalatonHelp mobiltelefon alkalmazáson keresztül érhetjük el őket vagy a riasztási számukon (+36 30 383 8383).