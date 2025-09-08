Ismét embert gázolt a vonat, az áldozatnak esélye sem volt a túlélésre

Hétfő hajnalban halálos vasúti baleset történt Albertirsán, a Vécsei utcai átjárónál, ahol egy ember életét vesztette. A menetrend szerint közlekedő vonat elgázolta az áldozatot, az utasokat pedig más járműre kellett átszállítani. A monori hivatásos és a dolinavölgye önkéntes tűzoltók a helyszínen segítettek a biztonságos átszállásban, majd átvizsgálták és biztosították a területet – írja a zsaruhirek.hu a katasztrófavédelemre hivatkozva.

Albertirsán a vonat elgázolt az embert

Fotó: Zsaruhírek/Facebook

A halálos baleset pontos körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok, egyelőre nem tisztázott, hogy baleset, figyelmetlenség vagy öngyilkosság vezetett a tragédiához – közölte a katasztrófavédelem.

A közelmúltban Veszprém vármegyében is történt halálos vonatgázolás

Az elmúlt hetekben Veszprém megyében is történt hasonló eset, amikor Ajka és Kolontár között gázolt halálra egy embert a vonat. A két tragédia is jól mutatja, mennyire fontos a vasúti átjárókban és a síneken való körültekintő közlekedés!