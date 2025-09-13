2 órája
Tragédia a síneken: embert gázolt a vonat Ajkán
Ma reggel, nem sokkal 8 óra előtt halálos vasúti baleset történt Ajkán. A Budapest–Szombathely vonalon közlekedő vonat egy férfit gázolt el, aki a baleset következtében életét vesztette. A szerelvény Ajka felé haladt a tragédia idején.
A vonatgázolás helyszínén, az erőmű közelében található Kandó Kálmán-lakótelepre vezető vasúti átjárót a hatóságok lezárták. A rendőrség az arra közlekedő járművezetőket arra kéri, hogy a lezárás ideje alatt más útvonalat válasszanak a biztonságos közlekedés érdekében.
Vonatgázolás Ajkán: férfit ütött el a vonat, lezárták az átjárót
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, további információkat várhatóan délután adnak. A lakosságot a rendőrség arra kéri, hogy fokozott óvatossággal közlekedjen a térségben.
Februárban is történt halálos vonatgázolás Ajka közelében, amelynek áldozata egy 20 éves, Veszprém környéki nő volt. A baleset a Tósokberéndhez közeli, jól belátható vasúti átjáróban következett be, amelyet fénysorompó biztosít. A Göcsej InterCity (IC 956) Zalaegerszeg felé tartó vonata ütközött az áldozattal, a szerelvényen nyolcvan utas tartózkodott, akiket mentesítő buszjárat vitt tovább.