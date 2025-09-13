Tragédia a síneken: embert gázolt a vonat Ajkán

A vonatgázolás helyszínén, az erőmű közelében található Kandó Kálmán-lakótelepre vezető vasúti átjárót a hatóságok lezárták. A rendőrség az arra közlekedő járművezetőket arra kéri, hogy a lezárás ideje alatt más útvonalat válasszanak a biztonságos közlekedés érdekében.

Újabb vonatgázolás történt Ajkánál

Illusztráció: veol.hu

Vonatgázolás Ajkán: férfit ütött el a vonat, lezárták az átjárót

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit, további információkat várhatóan délután adnak. A lakosságot a rendőrség arra kéri, hogy fokozott óvatossággal közlekedjen a térségben.

Februárban is történt halálos vonatgázolás Ajka közelében, amelynek áldozata egy 20 éves, Veszprém környéki nő volt. A baleset a Tósokberéndhez közeli, jól belátható vasúti átjáróban következett be, amelyet fénysorompó biztosít. A Göcsej InterCity (IC 956) Zalaegerszeg felé tartó vonata ütközött az áldozattal, a szerelvényen nyolcvan utas tartózkodott, akiket mentesítő buszjárat vitt tovább.