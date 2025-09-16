szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zaklatássá fajult rajongás

46 perce

Titokban fényképezgette, követte és szerelmével zaklatta a veszprémi nőt

Címkék#lefényképez#titokban#félelem

Vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség azzal a 36 éves férfival szemben, aki 2024-től a szerelmével zaklatott egy nőt Veszprémben. 

Szilas Lilla

A vádirat szerint a sértett 2017 óta látásból ismerte az elkövetőt, miután az az egyik Veszprém-környéki falu kisboltjában a vásárlója volt. A beszélgetéseik azonban csak a megszokott eladó-vevő párbeszédre szorítkoztak - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a zaklatással kapcsolatban. 

Zaklatás: a férfi többször jelent meg a nő lakóhelye előtt, kifigyelte, odament hozzá, és szerelmes megszólításokkal illette
Zaklatás: a férfi többször megjelent a nő lakóhelye előtt, kifigyelte, odament hozzá, és szerelmes megszólításokkal illette
Fotó: Shutterstock

A nő a rákövetkező években több veszprémi áruházban is dolgozott, a vádlott pedig többször vásárolt ezekben az üzletekben, azonban érdemi beszélgetéseik továbbra sem voltak. A férfi ugyanakkor a vásárlások alkalmával engedély nélkül, titokban lefényképezte a sértettet, a fotókat pedig a saját közösségi médiás profiljára feltöltötte, valamint borítóképként a sértett autójáról készült fényképet állította be.

Zaklatássá fajult rajongás

Ezen túl 2024-től több, kézzel írt levelet helyezett a sértett gépkocsijának szélvédőjére, miközben az a nő veszprémi lakása, illetve a munkahelye előtt parkolt, egyre sűrűbben jelent meg a sértett lakóhelye előtt, kifigyelte, többször odament hozzá, és szerelmes megszólításokkal illette. 2025. május 30-án személygépkocsijával követte a munkahelyéről hazafele tartó sértettet, mellyel félelmet keltett benne, június 3-án pedig a nő gépkocsijának szélvédőjére egy, a sértettről szintén engedély nélkül készített fényképet helyezett.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu