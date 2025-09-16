Titokban fényképezgette, követte és szerelmével zaklatta a veszprémi nőt

A vádirat szerint a sértett 2017 óta látásból ismerte az elkövetőt, miután az az egyik Veszprém-környéki falu kisboltjában a vásárlója volt. A beszélgetéseik azonban csak a megszokott eladó-vevő párbeszédre szorítkoztak - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a zaklatással kapcsolatban.

Zaklatás: a férfi többször megjelent a nő lakóhelye előtt, kifigyelte, odament hozzá, és szerelmes megszólításokkal illette

Fotó: Shutterstock

A nő a rákövetkező években több veszprémi áruházban is dolgozott, a vádlott pedig többször vásárolt ezekben az üzletekben, azonban érdemi beszélgetéseik továbbra sem voltak. A férfi ugyanakkor a vásárlások alkalmával engedély nélkül, titokban lefényképezte a sértettet, a fotókat pedig a saját közösségi médiás profiljára feltöltötte, valamint borítóképként a sértett autójáról készült fényképet állította be.

Zaklatássá fajult rajongás

Ezen túl 2024-től több, kézzel írt levelet helyezett a sértett gépkocsijának szélvédőjére, miközben az a nő veszprémi lakása, illetve a munkahelye előtt parkolt, egyre sűrűbben jelent meg a sértett lakóhelye előtt, kifigyelte, többször odament hozzá, és szerelmes megszólításokkal illette. 2025. május 30-án személygépkocsijával követte a munkahelyéről hazafele tartó sértettet, mellyel félelmet keltett benne, június 3-án pedig a nő gépkocsijának szélvédőjére egy, a sértettről szintén engedély nélkül készített fényképet helyezett.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban pénzbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.