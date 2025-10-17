október 17., péntek

Közúti baleset

1 órája

Árokba hajtott egy autó a 77-es főúton

Lesodródott az útról és árokba hajtott egy személygépjármű a 77-es főút 45-ös kilométerszelvényénél, Tapolcán.

Titzl Vivien

A városi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni az autóból. A 77-es főút érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.

Forrás: Depositphotos

Árokba hajtott egy autó a 77-es főúton, tegnap Zircen is baleset történt

Tegnap Zircen, a Széchenyi utca elején közlekedési baleset történt, miután egy kombájnról leszakadt a vontatmány. A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók és a társhatóság szakemberei is kivonultak, hogy elhárítsák a veszélyt és biztosítsák a területet. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.

 

