A városi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni az autóból. A 77-es főút érintett szakaszán félpályán halad a forgalom.

Árokba hajtott egy autó a 77-es főúton

Forrás: Depositphotos

Árokba hajtott egy autó a 77-es főúton, tegnap Zircen is baleset történt

Tegnap Zircen, a Széchenyi utca elején közlekedési baleset történt, miután egy kombájnról leszakadt a vontatmány. A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók és a társhatóság szakemberei is kivonultak, hogy elhárítsák a veszélyt és biztosítsák a területet. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit.