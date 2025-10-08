Újabb hírek érkeztek a 8-as főúton történt frontális balesetről

Az Ajkamentők Facebook-oldalán közzétett információk szerint a bakonygyepesi balesetben egy személy súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Az összeroncsolódott járműbe beszorult sérültet az ajkai tűzoltók vágták ki, majd a mentők stabilizálták állapotát, elvégezték az intubációt, és a Veszprémi Traumatológiai Osztályra szállították. A 8-as főúton történt baleset helyszínre mindkét ajkai mentőautó, a tüskevári egység és egy veszprémi mentőtiszti kocsi vonult ki.

Újabb hírek a 8-as főúton történt frontális balesetről

Forrás: Ajkai szó / Futó

A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, hogy a baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. Az autóbuszon körülbelül negyvenen utaztak, közülük senki sem sérült meg. A személyautóban utazó férfi egyedül volt, és súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Az Ajkai Szó információi szerint a Mercedes személygépkocsi Ajka felől érkezett, és eddig ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a szemből érkező autóbusszal. Az eset idején a forgalom teljes útlezárás mellett haladt, amelyet a rendőrség a helyszíni mentés befejezése után feloldott.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy a közlekedés során fokozott figyelemmel vezessenek, különösen az olyan főutakon, ahol a sávváltások és a váratlan helyzetek kifejezetten veszélyesek lehetnek.