október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Információk

1 órája

Újabb hírek érkeztek a 8-as főúton történt frontális balesetről

Címkék#baleset#autóbusz#személygépkocsi#8-as főút

Péntek este súlyos baleset történt a 8-as főút 83-as kilométerénél, ahol egy autóbusz és egy személygépkocsi frontálisan ütközött. Az ütközés következtében a személyautó kigyulladt, és a járműbe egy ember beszorult. A lángokat még a tűzoltók kiérkezése előtt egy helyszínen tartózkodó járókelőnek sikerült eloltania.

Veol.hu

Az Ajkamentők Facebook-oldalán közzétett információk szerint a bakonygyepesi balesetben egy személy súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Az összeroncsolódott járműbe beszorult sérültet az ajkai tűzoltók vágták ki, majd a mentők stabilizálták állapotát, elvégezték az intubációt, és a Veszprémi Traumatológiai Osztályra szállították. A 8-as főúton történt baleset helyszínre mindkét ajkai mentőautó, a tüskevári egység és egy veszprémi mentőtiszti kocsi vonult ki.

Újabb hírek a 8-as főúton történt frontális balesetről
Újabb hírek a 8-as főúton történt frontális balesetről
Forrás: Ajkai szó / Futó

A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, hogy a baleset körülményeit jelenleg is vizsgálják. Az autóbuszon körülbelül negyvenen utaztak, közülük senki sem sérült meg. A személyautóban utazó férfi egyedül volt, és súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

Újabb hírek a 8-as főúton történt frontális balesetről

Az Ajkai Szó információi szerint a Mercedes személygépkocsi Ajka felől érkezett, és eddig ismeretlen okból áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött a szemből érkező autóbusszal. Az eset idején a forgalom teljes útlezárás mellett haladt, amelyet a rendőrség a helyszíni mentés befejezése után feloldott.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy a közlekedés során fokozott figyelemmel vezessenek, különösen az olyan főutakon, ahol a sávváltások és a váratlan helyzetek kifejezetten veszélyesek lehetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu