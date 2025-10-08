Baleset
2 órája
Azonnal rohantak a mentők a 8-as útra, két autó karambolozott
Közlekedési baleset történt kedden délelőtt a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakaszán, az 54-es és 55-ös kilométer között, ahol két személyautó összeütközött.
A 8-as úti baleset helyszínére a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a helyszínt - adja hírül a katasztrófavédelem. A két autóban összesen öt ember utazott, hozzájuk mentőt riasztottak.
Torlódás a 8-as úti baleset térségében
A baleset miatt a főút forgalma fél pályán, váltakozó irányban halad, így a térségben torlódásra kell számítani.
A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.
