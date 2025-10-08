október 28., kedd

Baleset

2 órája

Azonnal rohantak a mentők a 8-as útra, két autó karambolozott

Címkék#közúti baleset#8-as főút#katasztrófavédelem

Közlekedési baleset történt kedden délelőtt a 8-as főút Veszprémet elkerülő szakaszán, az 54-es és 55-ös kilométer között, ahol két személyautó összeütközött.

Veol.hu

A 8-as úti baleset helyszínére a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak, akik áramtalanították a járműveket és biztosították a helyszínt - adja hírül a katasztrófavédelem. A két autóban összesen öt ember utazott, hozzájuk mentőt riasztottak.

8-as úti baleset
Mentőt is riasztottak a 8-as úti balesethez
Forrás: illusztráció

Torlódás a 8-as úti baleset térségében

A baleset miatt a főút forgalma fél pályán, váltakozó irányban halad, így a térségben torlódásra kell számítani.

A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

 

