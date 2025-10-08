Helyszíni fotók: Veszprémből rohant a daru a 8-as útra, tonnákat kellett emelni (+ galéria)

Sokkoló részletek derültek ki a tegnap Öskü térségében, a 8-as főút 36-os kilométerszelvényénél történt kamionbalesetről. A 8-as úti kamionbalesetnél felborult vontató a Várpalota felé vezető oldalon sodródott le az útról, vezetője ki tudott mászni a járműből, de a mentők vizsgálatokra kórházba szállították.

A pétfürdői hivatásos tűzoltók a győri és a veszprémi daru közös bevetésével állították kerekeire a 8-as úti kamionbalesetnél felborult vontatót

Forrás: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Új információk a 8-as úti kamionbalesetről

A pétfürdői tűzoltók a győri és a veszprémi daru közös bevetésével állították kerekeire a felborult vontatót és pótkocsiját. A balesetet szenvedett teherautó kőzetgyapotot szállított, amelyből egy raklapnyi az úttestre borult, ezt munkagéppel emelték vissza a járműre. A mentést követően a hivatásos tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt és letakarították az úttestet – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.