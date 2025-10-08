1 órája
Helyszíni fotók: Veszprémből rohant a daru a 8-as útra, tonnákat kellett emelni (+ galéria)
Új információk és sokkoló helyszíni fotók érkeztek a 8-as főúton, Öskü térségében történt balesetről. A 8-as úti kamionbalesetnél felborult vontató órákra megbénította a forgalmat, a mentéshez darukat is be kellett vetni.
Sokkoló részletek derültek ki a tegnap Öskü térségében, a 8-as főút 36-os kilométerszelvényénél történt kamionbalesetről. A 8-as úti kamionbalesetnél felborult vontató a Várpalota felé vezető oldalon sodródott le az útról, vezetője ki tudott mászni a járműből, de a mentők vizsgálatokra kórházba szállították.
Új információk a 8-as úti kamionbalesetről
A pétfürdői tűzoltók a győri és a veszprémi daru közös bevetésével állították kerekeire a felborult vontatót és pótkocsiját. A balesetet szenvedett teherautó kőzetgyapotot szállított, amelyből egy raklapnyi az úttestre borult, ezt munkagéppel emelték vissza a járműre. A mentést követően a hivatásos tűzoltók megszüntették a forgalmi akadályt és letakarították az úttestet – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Kamionbaleset a 8-as főútonFotók: Csondor Henrietta tű. fhdgy
Órákig megbénult a forgalom
A kamionos baleset miatt tegnap délután hosszú torlódás alakult ki Öskü térségében, sokáig csak félpályán haladhatott a forgalom a 8-as főúton. A helyreállítás idejére a rendőrök váltakozó irányban engedték a közlekedést, a teljes útzár több órán át tartott.
Friss helyszíni fotók a kamionbalesetről – a műszaki mentés idejére a 8-as utat lezárták
Két autó is karambolozott
Nem ez volt az egyetlen baleset a 8-as főúton: kedden délelőtt Veszprém elkerülő szakaszán, az 54-es és 55-ös kilométer között két személyautó ütközött össze. A járművekben összesen öt ember utazott, hozzájuk mentőt riasztottak. A helyszínen a veszprémi tűzoltók dolgoztak, a forgalom félpályán, váltakozó irányban haladt.
Az őszi időszakban különösen fontos a fokozott óvatosság az utakon. A lehullott levelek, a nedves, csúszós útfelületek és a korábban sötétedő napok mind növelik a balesetveszélyt. A szakemberek ilyenkor arra kérik a közlekedőket, hogy vezessenek lassabban, tartsanak nagyobb követési távolságot, és minden esetben az útviszonyoknak megfelelően válasszák meg a sebességet.