Baleset
1 órája
A feje tetején kötött ki az autó
Csütörtök reggel 8:55-kor érkezett a riasztás, miszerint a monoszlói elágazásnál egy személyautó lesodródott az útról és az árokba borult.
A balesetben két ember könnyebben megsérült, őket a mentők kórházba szállították.
A helyszínelés és a mentés idején az érintett útszakaszon félpályás, időszakosan teljes útzár is érvényben volt – közölte a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
