Baleset

7 órája

A feje tetején kötött ki az autó

Csütörtök reggel 8:55-kor érkezett a riasztás, miszerint a monoszlói elágazásnál egy személyautó lesodródott az útról és az árokba borult.

Veol.hu

A balesetben két ember könnyebben megsérült, őket a mentők kórházba szállították. 

Forrás: Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A helyszínelés és a mentés idején az érintett útszakaszon félpályás, időszakosan teljes útzár is érvényben volt – közölte a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 

