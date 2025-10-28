Felelőtlen
1 órája
A rendőrök előtt hajtott át a piroson (videó)
A Veszprém vármegyei rendőrök a napokban tetten értek egy autóst, aki a tilos jelzés ellenére hajtott tovább – az esetről videó is készült. A sofőrt pénzbírsággal sújtották. A rendőrség ismét figyelmeztet: a piroson való áthaladás nemcsak szabálysértés, hanem súlyos balesetek forrása is lehet.
Ezt ne hagyja ki!8-ason felborult kamion
18 órája
Friss helyszíni fotók a kamionbalesetről – a műszaki mentés idejére a 8-as utat lezárták
