A rendőrök előtt hajtott át a piroson (videó)

A Veszprém vármegyei rendőrök a napokban tetten értek egy autóst, aki a tilos jelzés ellenére hajtott tovább – az esetről videó is készült. A sofőrt pénzbírsággal sújtották. A rendőrség ismét figyelmeztet: a piroson való áthaladás nemcsak szabálysértés, hanem súlyos balesetek forrása is lehet.