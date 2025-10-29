október 29., szerda

Veszélyes manőver

58 perce

Lélegzetelállító akció Ajkán: daruval mentették a szorult helyzetbe került kamiont

Megdőlt és elakadt a padkán egy nyerges vontató Ajkán, a 7339-es úton. Az ajkai kamionbaleset szinte egyidőben történt az Öskü térségében, a 8-as főúton felborult kamion mentésével, azonban a szerencsétlenségek sora itt még nem ér véget.

Veol.hu

Két teherautó is elakadt egy napon Veszprém vármegyében. Drámai mentés zajlott Ajka külterületén, ahol egy szennyvíziszapot szállító teherautó megdőlt a padkán és elakadt – az Öskü térségében történt 8-as úti kamionbalesettel szinte azonos időben. A tűzoltók órákon át dolgoztak az ajkai kamionbalesetnél, ám egy másik szerencsétlen eset is megrázta a várost a hét elején.

Lélegzetelállító akció Ajkán: daruval emelték ki a felborult teherautót az ajkai kamionbaleset
Helyszíni fotó a lélegzetelállító akcióról: daruval emelték ki az ajkai kamionbalesetnél bajba jutott teherautót
Forrás: Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Veszélyes mentés az ajkai kamionbalesetnél

Megdőlt a padkán és elakadt egy szennyvíziszapot szállító nyerges vontató Ajka külterületén, a 7339-es úton. A  jármű mozdíthatatlanná vált, így a tűzoltóknak komoly műszaki mentést kellett végrehajtaniuk. A baleset helyszínére az ajkai tűzoltók mellett a veszprémi tűzoltódaru is kivonult. A rakomány egy részét át kellett pakolni egy másik gépkocsira, hogy a vontató tehermentessé váljon, és a daru biztonságosan megemelhesse. A beavatkozás órákig tartott, a munkát egy rakodógép is segítette, és csak ezután tudták megemelni a járművet. A forgalmi akadályt végül megszüntették, a teherautó vezetője nem sérült meg – közölte a Veszpém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A mentés során a puha padka és a rakomány súlya különösen megnehezítette a beavatkozást, de a tűzoltók sikerrel akadályozták meg, hogy a jármű az árokba boruljon.

Már hétfőn is borult egy gépkocsi Ajkán

A hét elején már történt egy hasonló baleset a városban: hétfőn Ajkán, a Korányi Frigyes utcában egy személyautó borult az oldalára. A tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, majd áramtalanították és kerekeire állították az autót. A sofőrt kórházba szállították.

Veszprémben is drámai események követték egymást

Szerda este kigyulladt egy autó a veszprémi József Attila utcában. A lángokat egy arra haladó speciális tűzoltójármű legénysége vette észre, akik azonnal megkezdték az oltást. Miközben tartott a beavatkozás, egy másik autós megcsúszott és az árokba sodródott, járműve az oldalára borult. Mindkét sofőr sérülés nélkül megúszta a balesetet, a tűzoltók pedig forgalomkorlátozás mellett dolgoztak a helyszínen.

8-ason is felborult vontatót mentettek

Miközben Ajkán órákig küzdöttek a szerencsétlenül járt tehergépkocsiért, addig Öskünél is daruk dolgoztak. Ugyanezen a napon, szinte egyidőben, az ösküi kamionbalesetnél egy kőzetgyapotot szállító tehergépkocsi borult fel a 8-as főút 36-os kilométerszelvényénél. A sofőr ki tudott mászni a fülkéből, de kórházba vitték. A pétfürdői tűzoltók a győri és a veszprémi daru segítségével állították kerekeire a járművet, majd megtisztították az úttestet és megszüntették a forgalmi akadályt.

A fenti esetek is figyelmeztetnek arra, mennyire fontos az óvatos, körültekintő vezetés, a követési távolság betartása és a sebesség megválasztása a balesetek megelőzése érdekében.

 

