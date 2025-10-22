Kórosan alultáplált, beteg kutyát mentettek ki egy veszprémi lakásból (videó)

Az állatkínzás gyanújára utaló bejelentés után kiérkező járőrök súlyosan elhanyagolt állapotban találták az ebet a lakásban. A kutya szemmel láthatóan kórosan alultáplált volt, szemei begyulladtak, testén több helyen gennyes sebek voltak. Az etetőtálban romlott ételmaradékot találtak, ami egyértelműen jelezte, hogy az állat megfelelő gondozása hosszabb ideje elmaradt.

Állatkínzás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki a kutya 70 éves tulajdonosát

Forrás: rendőrség

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a kutya oltási könyvében a kötelező veszettség elleni védőoltás beadatásáról sem volt bejegyzés, tehát gazdája még a legalapvetőbb kötelezettségeinek sem tett eleget.

A rendőrök értesítették az Olt-Alom Állatvédő Egyesületet, amelynek munkatársai a helyszínre érkezve elszállították az állatot, hogy megkezdődhessen az orvosi ellátása és rehabilitációja.

Állatkínzással gyanúsítják a 70 éves férfit

A hatóság a 70 éves ebtulajdonost előállította, majd állatkínzás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Az ügyben büntetőeljárás indult – olvasható a rendőrség honlapján.

