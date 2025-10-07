október 7., kedd

Illegális állatviadal

1 órája

Feljelentés után jött a rajtaütés: fiatalokat fogtak el állatkínzásért (+ videó)

Országos felháborodást váltott ki az a videó, amelyen fiatalok kutyákat uszítanak egymásnak. A felvétel a közösségi médiában terjedt el, és rövid időn belül több állatvédő szervezethez is eljutott. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány azonnal jelezte az esetet Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztosnak, aki a látottak alapján állatkínzás gyanúja miatt feljelentést tett.

Titzl Vivien

Ovádi Péter kormánybiztosnak az ügy elleni fellépéséről lapunk is beszámolt, amit IDE kattintva elolvashatnak. A bejelentést követően a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiemelt Ügyek Osztályának Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya eljárást indított. A hatóság gyorsan cselekedett: sikerült azonosítaniuk a videón szereplő három fiatalt, valamint az állatviadalon készült felvétel készítésének helyszínét és idejét is.

A tiltott állatviadalt tartott egyik fiatalnál még 2 rossz állapotban lévő kutyát találtak
A tiltott állatviadalt rendező egyik fiatalnál még két rossz állapotban lévő kutyát találtak
Fotó: police.hu

A nyomozás során kiderült, hogy a 15, 16 és 17 éves fiatalok Heves vármegye egyik községében követték el a bűncselekményt. A videón látható, amint ketten egymásnak ugrasztják a kutyákat, miközben harmadik társuk telefonjával rögzíti az egészet. Bár a nyomozás adatai szerint nem szervezett, rendszeres viadalokról volt szó, hanem egyetlen esetről, a hatóság egyértelműen tiltott állatviadal szervezésének és állatkínzásnak minősítette a történteket.

Állatviadal videón: rendőrségi rajtaütés történt

A fiatalokat október 2-án fogták el Egerben, Heves vármegyében és Budapesten. A rendőrök mindhárom helyszínen házkutatást tartottak. Bár a felvételen szereplő kutyákat nem találták meg, két másik ebet igen, és mindkettő rossz, lesoványodott állapotban volt. A rendőrség értesítette a kormányhivatalt, amely állatvédő szervezeteken keresztül intézkedett a kutyák biztonságos elszállításáról és elhelyezéséről.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a három fiatalt tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás bűncselekménye miatt. A vallomásukban a fiúk azt állították, „csak kíváncsiak voltak, melyik kutya az erősebb” – magyarázatuk azonban nem enyhíti tettük súlyát. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a fiatalok szabadlábon védekeznek.

A feljelentést követő rendőrségi akcióban a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért (DSZÁ) Állatmentés tagjai is részt vettek. A civil szervezet munkatársai a hajnali órákban a helyszínen segítették az NNI nyomozóit. Az állatvédők szerint a mostani ügy is jól mutatja, milyen fontos, hogy a közösségi médiában megosztott, állatkínzást ábrázoló tartalmakra a felhasználók azonnal reagáljanak és bejelentést tegyenek.

Ovádi Péter közösségi oldalán köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött az ügy felderítésében.
„A rendőrök elfogták az általam feljelentett állatviadalt szervező fiatalokat! Köszönöm a gyors intézkedést, a Szurkolóknak pedig a jelzést!” – írta a politikus.

A kormánybiztos hozzátette: az állatkínzás elleni fellépés nemcsak jogi, hanem társadalmi felelősség is, és minden egyes ügy üzenet értékű lehet. Az utóbbi években egyre több esetben sikerül felelősségre vonni az állatokat bántalmazó személyeket, ami részben annak is köszönhető, hogy civil szervezetek és hatóságok összefogva, gyorsan reagálnak az ilyen jellegű bűncselekményekre.

A mostani elfogás ismét megmutatta: ha valaki állatkínzást tapasztal, nem szabad közönyösen elfordulni. A közösségi jelzések, a civil bátorság és a hatósági együttműködés együtt képesek megakadályozni, hogy hasonló esetek újra megtörténjenek.

 

 

