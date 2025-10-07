Feljelentés után jött a rajtaütés: fiatalokat fogtak el állatkínzásért (+ videó)

Ovádi Péter kormánybiztosnak az ügy elleni fellépéséről lapunk is beszámolt, amit IDE kattintva elolvashatnak. A bejelentést követően a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiemelt Ügyek Osztályának Környezeti Bűnözés Elleni Alosztálya eljárást indított. A hatóság gyorsan cselekedett: sikerült azonosítaniuk a videón szereplő három fiatalt, valamint az állatviadalon készült felvétel készítésének helyszínét és idejét is.

A tiltott állatviadalt rendező egyik fiatalnál még két rossz állapotban lévő kutyát találtak

Fotó: police.hu

A nyomozás során kiderült, hogy a 15, 16 és 17 éves fiatalok Heves vármegye egyik községében követték el a bűncselekményt. A videón látható, amint ketten egymásnak ugrasztják a kutyákat, miközben harmadik társuk telefonjával rögzíti az egészet. Bár a nyomozás adatai szerint nem szervezett, rendszeres viadalokról volt szó, hanem egyetlen esetről, a hatóság egyértelműen tiltott állatviadal szervezésének és állatkínzásnak minősítette a történteket.

Állatviadal videón: rendőrségi rajtaütés történt

A fiatalokat október 2-án fogták el Egerben, Heves vármegyében és Budapesten. A rendőrök mindhárom helyszínen házkutatást tartottak. Bár a felvételen szereplő kutyákat nem találták meg, két másik ebet igen, és mindkettő rossz, lesoványodott állapotban volt. A rendőrség értesítette a kormányhivatalt, amely állatvédő szervezeteken keresztül intézkedett a kutyák biztonságos elszállításáról és elhelyezéséről.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a három fiatalt tiltott állatviadal szervezése és állatkínzás bűncselekménye miatt. A vallomásukban a fiúk azt állították, „csak kíváncsiak voltak, melyik kutya az erősebb” – magyarázatuk azonban nem enyhíti tettük súlyát. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a fiatalok szabadlábon védekeznek.

A feljelentést követő rendőrségi akcióban a Diósgyőri Szurkolók az Állatokért (DSZÁ) Állatmentés tagjai is részt vettek. A civil szervezet munkatársai a hajnali órákban a helyszínen segítették az NNI nyomozóit. Az állatvédők szerint a mostani ügy is jól mutatja, milyen fontos, hogy a közösségi médiában megosztott, állatkínzást ábrázoló tartalmakra a felhasználók azonnal reagáljanak és bejelentést tegyenek.