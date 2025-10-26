Lebukott az „aranykezű" tolvajpáros

A balatonfüredi rendőrök beazonosították azt a román házaspárt, akik közel 11 millió forint értékű arany ékszert loptak egy helyi üzletből, majd Budapesten elfogták őket.

Arany ékszert lopott a bűnözőpáros

Fotó: Police.hu

A nyomozás szerint a pár az eladók figyelmének elterelésével követte el a lopást augusztus 16-án, és más városokban – Keszthelyen, Pápán és Budapesten – is hasonló bűncselekményeket hajtott végre.

Arany ékszer helyett bilincs

Az 52 éves férfit és 46 éves feleségét a fővárosi rendőrök október 23-án igazoltatták, majd előállították és őrizetbe vették. A nyomozók mindkét gyanúsított letartóztatását kezdeményezték – közölte a police.hu.