október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sorozatelkövetők

1 órája

Lebukott az „aranykezű" tolvajpáros

Címkék#házaspár#tolvajpár#figyelem

Lecsaptak a rendőrök a tolvajpárosra.

Veol.hu

A balatonfüredi rendőrök beazonosították azt a román házaspárt, akik közel 11 millió forint értékű arany ékszert loptak egy helyi üzletből, majd Budapesten elfogták őket. 

Arany ékszert lopott a bűnözőpáros
Arany ékszert lopott a bűnözőpáros
Fotó: Police.hu

A nyomozás szerint a pár az eladók figyelmének elterelésével követte el a lopást augusztus 16-án, és más városokban – Keszthelyen, Pápán és Budapesten – is hasonló bűncselekményeket hajtott végre. 

Arany ékszer helyett bilincs

Az 52 éves férfit és 46 éves feleségét a fővárosi rendőrök október 23-án igazoltatták, majd előállították és őrizetbe vették. A nyomozók mindkét gyanúsított letartóztatását kezdeményezték – közölte a police.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu