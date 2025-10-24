1 órája
Több sérült a csütörtöki monoszlói horrorbalesetben (helyszíni képek)
Csütörtök reggel a monoszlói elágazásnál egy személyautó lesodródott az útról és az árokba borult, többen megsérültek.
A baleset során az autó felborult, a helyszínre a mentők és a tűzoltók is kivonultak. A helyszínelés és az árokba borult autó mentése idején az érintett útszakaszon félpályás, időszakosan teljes útzár is érvényben volt – közölte a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Két könnyebb sérült az árokba borult autóban
A monoszlói elágazásnál történt baleset során az autó megpördült, az árokba csapódott, majd a feje tetején állt meg. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről egy nőt és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba a bajtársaik.
Helyszíni képek a tegnapi monoszlói balesetrőlFotók: Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Több baleset történt csütörtökön
Megyénkben sajnos több baleset történt csütörtökön. Balatonfüreden, a Lapostelki és Bajcsy utca kereszteződésében a baleset történt csütörtök délután két órakor, itt két személyautó karambolozott.
Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt, többen megsérültek, mentőhelikopter is érkezett.
