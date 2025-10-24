Több sérült a csütörtöki monoszlói horrorbalesetben (helyszíni képek)

A baleset során az autó felborult, a helyszínre a mentők és a tűzoltók is kivonultak. A helyszínelés és az árokba borult autó mentése idején az érintett útszakaszon félpályás, időszakosan teljes útzár is érvényben volt – közölte a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

A feje tetején állt meg az árokba borult autó

Forrás: Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Két könnyebb sérült az árokba borult autóban

A monoszlói elágazásnál történt baleset során az autó megpördült, az árokba csapódott, majd a feje tetején állt meg. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről egy nőt és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba a bajtársaik.