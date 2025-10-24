október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mentés

5 órája

Több sérült a csütörtöki monoszlói horrorbalesetben (helyszíni képek)

Címkék#baleset#személyautó#Országos Mentőszolgálat

Csütörtök reggel a monoszlói elágazásnál egy személyautó lesodródott az útról és az árokba borult, többen megsérültek.

Veol.hu

A baleset során az autó felborult, a helyszínre a mentők és a tűzoltók is kivonultak. A helyszínelés és az árokba borult autó mentése idején az érintett útszakaszon félpályás, időszakosan teljes útzár is érvényben volt – közölte a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A feje tetején állt meg az árokba borult autó Forrás: Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A feje tetején állt meg az árokba borult autó
Forrás: Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Két könnyebb sérült az árokba borult autóban

A monoszlói elágazásnál történt baleset során az autó megpördült, az árokba csapódott, majd a feje tetején állt meg. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset helyszínéről egy nőt és egy férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba a bajtársaik.

Helyszíni képek a tegnapi monoszlói balesetről

Fotók: Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Több baleset történt csütörtökön

 Megyénkben sajnos több baleset történt csütörtökön. Balatonfüreden, a Lapostelki és Bajcsy utca kereszteződésében a baleset történt csütörtök délután két órakor, itt két személyautó karambolozott.

Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt, többen megsérültek, mentőhelikopter is érkezett.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu