Árokba hajtott egy autó éjfél előtt pár perccel

Árokba hajtott egy személygépkocsi a 7339-es út Kolontár és Devecser közötti szakaszán. Az ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben egy ember utazott. A baleset helyszínére kiérkeztek a társhatóságok is. A mentés ideje alatt a forgalom fél pályán haladt az érintett útszakaszon – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Fotó: Angelit Photography

Vármegyékben legutóbb szeptember 27-én Sümeg és Zalahaláp között, a Gerinci úton hajtott árokba egy autó. Akkor a gépkocsi a tetejére borult, és a mentőknek is a helyszínre kellett sietniük. Ezt megelőzően augusztusban volt egy hasonló eset Várpalotán, mikor letért az útról és árokba hajtott egy személygépkocsi a 8-as főút 24-es és 25-ös kilométere közötti szakaszán.