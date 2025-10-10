október 10., péntek

Baleset

1 órája

Árokba hajtott egy autó éjfél előtt pár perccel

Címkék#árokba hajtott#Devecser#félpálya

Árokba hajtott egy személyautó Kolontár és Devecser között.

Szilas Lilla

Árokba hajtott egy személygépkocsi a 7339-es út Kolontár és Devecser közötti szakaszán. Az ajkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet, amelyben egy ember utazott. A baleset helyszínére kiérkeztek a társhatóságok is. A mentés ideje alatt a forgalom fél pályán haladt az érintett útszakaszon – közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Árokba hajtott egy személygépkocsi a 7339-es út Kolontár és Devecser közötti szakaszán
Fotó: Angelit Photography

Árokba hajtott egy személygépkocsi

Vármegyékben legutóbb szeptember 27-én Sümeg és Zalahaláp között, a Gerinci úton hajtott árokba egy autó. Akkor a gépkocsi a tetejére borult, és a mentőknek is a helyszínre kellett sietniük. Ezt megelőzően augusztusban volt egy hasonló eset Várpalotán, mikor letért az útról és árokba hajtott egy személygépkocsi a 8-as főút 24-es és 25-ös kilométere közötti szakaszán.

 

