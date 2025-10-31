Teljes útzár a 82-esen – Kamion és autó ütközött a vármegyehatáron (képgaléria a helyszínről)

Kamion és személyautó ütközött össze a 82-es főúton pénteken dél körül, a rédei elágazás és a vármegyehatár közelében. Bakonyszentkirály és Veszprémvarsány között történt a karambol egy hosszú egyenes szakaszon, azon a részen, amit a környékbeliek Keresztúrnak neveznek, a Cuha is erre folyik. A bakonyi balesethez a tűzoltóságot és a mentőket is riasztották.

Fotó: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

Bakonyi baleset a vármegyehatáron

A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint tűzoltóságuk egysége pénteken dél körül kapott riasztást. A 82-es főútra siettek, a 37-38 kilométerszelvényhez. A helyszínen azt látták embereik, hogy a személyautó és kamion ütközése miatt a Hyundai az árokba került.

A veszprémvarsányi mentő már a helyszínen volt. A tűzoltók a személyautót áramtalanították, és a mentőkkel közösen a járművet vezető hölgyet kiszedték a roncsból, majd hordágyra tették a sérültet.

Fotó: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

A balesethez kivonult a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Őrs Egysége.