Bakonyi baleset

16 perce

Teljes útzár a 82-esen – Kamion és autó ütközött a vármegyehatáron (képgaléria a helyszínről)

Címkék#árok#főút#karambol#vármegyehatár#kamion személyautó#bakonyi baleset#Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület#Keresztúrnak#egység#hölgy

A tűzoltóság emberei a mentőkkel együtt emeltek ki egy árokba került személyautóból egy hölgyet. A bakonyi baleset miatt teljes útzár van érvényben a 82-es főúton Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között.

Rimányi Zita

Kamion és személyautó ütközött össze a 82-es főúton pénteken dél körül, a rédei elágazás és a vármegyehatár közelében. Bakonyszentkirály és Veszprémvarsány között történt a karambol egy hosszú egyenes szakaszon, azon a részen, amit a környékbeliek Keresztúrnak neveznek, a Cuha is erre folyik. A bakonyi balesethez a tűzoltóságot és a mentőket is riasztották.

Bakonyi baleset – A 82-es főúton, a vármegyehatár közelében lévő egyenes szakaszon került árokba a kamionnal ütközött személyautó.
Bakonyi baleset – A 82-es főúton, a vármegyehatár közelében lévő egyenes szakaszon került árokba a kamionnal ütköző személyautó.
Fotó: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület 

Bakonyi baleset a vármegyehatáron

A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint tűzoltóságuk egysége pénteken dél körül kapott riasztást. A 82-es főútra siettek, a 37-38 kilométerszelvényhez. A helyszínen azt látták embereik, hogy a személyautó és kamion ütközése miatt a Hyundai az árokba került. 

A veszprémvarsányi mentő már a helyszínen volt. A tűzoltók a személyautót áramtalanították, és a mentőkkel közösen a járművet vezető hölgyet kiszedték a roncsból, majd hordágyra tették a sérültet.

Kamion és személyautó ütközött össze a 82-esen, riasztották a tűzoltóságot és a mentőket.
Fotó: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület 

A balesethez kivonult a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Őrs Egysége.

Teljes útzár van érvényben a szakaszon. Óvatosan közlekedjenek a pénteki forgalomban, számítsanak korlátozásra!

 

