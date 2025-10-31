16 perce
Teljes útzár a 82-esen – Kamion és autó ütközött a vármegyehatáron (képgaléria a helyszínről)
A tűzoltóság emberei a mentőkkel együtt emeltek ki egy árokba került személyautóból egy hölgyet. A bakonyi baleset miatt teljes útzár van érvényben a 82-es főúton Veszprémvarsány és Bakonyszentkirály között.
Kamion és személyautó ütközött össze a 82-es főúton pénteken dél körül, a rédei elágazás és a vármegyehatár közelében. Bakonyszentkirály és Veszprémvarsány között történt a karambol egy hosszú egyenes szakaszon, azon a részen, amit a környékbeliek Keresztúrnak neveznek, a Cuha is erre folyik. A bakonyi balesethez a tűzoltóságot és a mentőket is riasztották.
Bakonyi baleset a vármegyehatáron
A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint tűzoltóságuk egysége pénteken dél körül kapott riasztást. A 82-es főútra siettek, a 37-38 kilométerszelvényhez. A helyszínen azt látták embereik, hogy a személyautó és kamion ütközése miatt a Hyundai az árokba került.
A veszprémvarsányi mentő már a helyszínen volt. A tűzoltók a személyautót áramtalanították, és a mentőkkel közösen a járművet vezető hölgyet kiszedték a roncsból, majd hordágyra tették a sérültet.
A balesethez kivonult a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Őrs Egysége.
Teljes útzár van érvényben a szakaszon. Óvatosan közlekedjenek a pénteki forgalomban, számítsanak korlátozásra!
