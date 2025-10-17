Árokban kötött ki egy furgon a 82-esen, többen is utaztak benne

A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület arról kapott értesítést, hogy Veszprémvarsány Veszprém felőli oldalán egy autó az árokba hajtott. Az önkéntes tűzoltóság egysége és a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Örs szakemberei is kivonultak a helyszínre a bakonyi balesethez, a káresethez.

Bakonyi baleset. Az árokban kötött ki a 82-es főúton haladó jármű.

Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

A 82-es főúton történt bajban az a szerencse, hogy a Fiat Ducato furgonban lévők maguk kiszálltak a járműből, személyi sérülés nem történt.

Szerencsére a szállító járműben lévők maguk kiszálltak a furgonból.

Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

Bakonyi baleset – sötétedés, erdők, vadak, őszi falevelek

Hangsúlyoznunk kell, nem tudjuk, hogy ebben a konkrét esetben mi okozta a bajt, rosszullét, egy másik jármű manővere is vezethet többek közt olyan helyzethez, hogy a sofőr elrántja a kormányt vagy irányíthatatlanná válik a jármű. Azonban minden tényező azt erősíti, hogy az éjszakai balesetek megelőzése miatt érdemes lassítani.

Hivatásos és önkéntes tűzoltóság emberei is a helyszínre siettek.

Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

A sötétedés után az őszi bakonyi utakon vezetőknek a következőkre kell figyelniük:

ősszel korábban kezdődik a szürkület;

az erdős szakaszok nehezebben beláthatóak;

számítani kell a vadak úton áthaladására;

Veszprémvarsány közelében történt a baleset.

Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület