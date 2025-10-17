1 órája
Árokban kötött ki egy furgon a 82-esen, többen is utaztak benne
Egy árokba hajtott furgonhoz siettek a tűzoltóságok egységei csütörtökön kora este. A bakonyi baleset sötétedés után történt a 82-es főúton. Ősszel ezen a részen megnő az éjszakai balesetek veszélye.
A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület arról kapott értesítést, hogy Veszprémvarsány Veszprém felőli oldalán egy autó az árokba hajtott. Az önkéntes tűzoltóság egysége és a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Örs szakemberei is kivonultak a helyszínre a bakonyi balesethez, a káresethez.
A 82-es főúton történt bajban az a szerencse, hogy a Fiat Ducato furgonban lévők maguk kiszálltak a járműből, személyi sérülés nem történt.
Bakonyi baleset – sötétedés, erdők, vadak, őszi falevelek
Hangsúlyoznunk kell, nem tudjuk, hogy ebben a konkrét esetben mi okozta a bajt, rosszullét, egy másik jármű manővere is vezethet többek közt olyan helyzethez, hogy a sofőr elrántja a kormányt vagy irányíthatatlanná válik a jármű. Azonban minden tényező azt erősíti, hogy az éjszakai balesetek megelőzése miatt érdemes lassítani.
A sötétedés után az őszi bakonyi utakon vezetőknek a következőkre kell figyelniük:
- ősszel korábban kezdődik a szürkület;
- az erdős szakaszok nehezebben beláthatóak;
- számítani kell a vadak úton áthaladására;
- a lehulló falevelektől, és a ködös, párás idő miatt könnyen csúszóssá válhat az aszfalt;
- a 82-es főút Bakonyon átvezető szakasza, kanyargós, emelkedőkkel tarkított és sok helyen sérült a padka, rosszabb minőségű az út.
