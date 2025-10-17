Elszabadult kombájn zúzta le egy autó elejét (+ helyszíni fotók)

Egy kombájnról leszakadt, elszabadult a vontatmány egy parkoló autóba csapódott a bakonyi baleset során. A zirci tűzoltóság és a rendőrség is kivonult a helyszínre, félpályás forgalomkorlátás volt érvényben a kármentés idején.

Bakonyi baleset a 82-es főúton, a városközpontban

Zirc központjában, a 82-es főútnak a városháza és a zirci apátság közti részén, az arborétum mellett történt a baleset, és már azt is tudjuk, hogy egy kombájn vágóasztal szabadult el, amit kukorica betakarításához használhatnak.

A zirci tűzoltóság és a rendőrség is kivonult a bakonyi baleset helyszínére, félpályás forgalomkorlátás volt érvényben a kármentés idején.

A kukorica vágóasztal becsapódása következtében szerencsére senki nem sérült meg a főútnak és a városnak ezen a forgalmas szakaszán. Egyébként egy kedvelt pékség és egy burgerező is van itt.

A kombájn vágóasztal, amit kukorica betakarításához használhatnak, egy parkoló autónak csapódott.

