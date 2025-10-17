2 órája
Elszabadult kombájn zúzta le egy autó elejét (+ helyszíni fotók)
Leszakadt vontatmány csapódott egy autónak Zircen, fél pályán haladt a forgalom a kisváros központjában, a 82-es főúton csütörtökön délután. Azóta újabb részletek derültek ki a bakonyi balesetről és helyszíni fotókat tudunk mutatni.
Egy kombájnról leszakadt, elszabadult a vontatmány egy parkoló autóba csapódott a bakonyi baleset során. A zirci tűzoltóság és a rendőrség is kivonult a helyszínre, félpályás forgalomkorlátás volt érvényben a kármentés idején.
Bakonyi baleset a 82-es főúton, a városközpontban
Zirc központjában, a 82-es főútnak a városháza és a zirci apátság közti részén, az arborétum mellett történt a baleset, és már azt is tudjuk, hogy egy kombájn vágóasztal szabadult el, amit kukorica betakarításához használhatnak.
A kukorica vágóasztal becsapódása következtében szerencsére senki nem sérült meg a főútnak és a városnak ezen a forgalmas szakaszán. Egyébként egy kedvelt pékség és egy burgerező is van itt.
A veszélyes helyzet, a közlekedési baleset a mezőgazdasági jármű műszaki meghibásodása miatt állhatott elő a zirci tűzoltóság tájékoztatása szerint.
