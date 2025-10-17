október 17., péntek

Forgalmas városrészben történt az ijesztő baleset

28 perce

Elszabadult kombájn zúzta le egy autó elejét (+ helyszíni fotók)

Leszakadt vontatmány csapódott egy autónak Zircen, fél pályán haladt a forgalom a kisváros központjában, a 82-es főúton csütörtökön délután. Azóta újabb részletek derültek ki a bakonyi balesetről és helyszíni fotókat tudunk mutatni.

Rimányi Zita

Egy kombájnról leszakadt, elszabadult a vontatmány egy parkoló autóba csapódott a bakonyi baleset során. A zirci tűzoltóság és a rendőrség is kivonult a helyszínre, félpályás forgalomkorlátás volt érvényben a kármentés idején.

Bakonyi baleset. Zirc központjában, a 82-es főútnak a városháza és a zirci apátság közti részén, az arborétum mellett szabadult el a kombájn vágóasztal.
Forrás:  Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Bakonyi baleset a 82-es főúton, a városközpontban

Zirc központjában, a 82-es főútnak a városháza és a zirci apátság közti részén, az arborétum mellett történt a baleset, és már azt is tudjuk, hogy egy kombájn vágóasztal szabadult el, amit kukorica betakarításához használhatnak. 

A zirci tűzoltóság és a rendőrség is kivonult a bakonyi baleset helyszínére, félpályás forgalomkorlátás volt érvényben a kármentés idején.
Forrás:  Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

A kukorica vágóasztal becsapódása következtében szerencsére senki nem sérült meg a főútnak és a városnak ezen a forgalmas szakaszán. Egyébként egy kedvelt pékség és egy burgerező is van itt.

A kombájn vágóasztal, amit kukorica betakarításához használhatnak, egy parkoló autónak csapódott. 
Forrás:  Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

A veszélyes helyzet, a közlekedési baleset a mezőgazdasági jármű műszaki meghibásodása miatt állhatott elő a zirci tűzoltóság tájékoztatása szerint.

 

