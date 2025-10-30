1 órája
Elszámolási vita a Bakonyban: többen nézték végig a posta előtti balhét
Egy Veszprém környéki községben október elején egy elszámolási vita fajult életveszélyes fenyegetésig. A rendőrség tájékoztatása szerint egy helyi lakos tett feljelentést ismerőse ellen, aki október 2-án reggel a település postahivatala előtt trágár kifejezésekkel illette, majd életveszélyesen megfenyegette őt. A konfliktus hátterében egy korábbi pénzügyi elszámolásból fakadó nézeteltérés állt.
A bejelentést követően a Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozói gyorsan megkezdték a vizsgálatot a bakonyi postabalhé ügyében, és azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 64 éves férfit, aki a sértett korábbi ismerőse. A férfit zaklatás bűncselekményének gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A kihallgatás során a hatóság részletesen vizsgálta a fenyegetés körülményeit, valamint a felek között korábban fennálló kapcsolatot és esetleges anyagi vitákat is.
Bakonyi postabalhé: fenyegetéssel ért véget egy vita
A rendőrség tájékoztatása szerint az eset nem előzmények nélküli: a két fél között már korábban is akadtak nézeteltérések, ám ezúttal a szóváltás komolyabbra fordult. A gyanúsított a helyszínen – a posta előtt, több ember jelenlétében – olyan kijelentéseket tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a másik félben félelmet keltsenek, ezért az eljáró hatóság zaklatásként értékelte a történteket.
A Veszprémi Rendőrkapitányság a szükséges tanúkihallgatásokat, adatgyűjtéseket és szakértői vizsgálatokat követően befejezte a nyomozást, és az ügyet vádemelési javaslattal továbbította az illetékes ügyészségnek.
A rendőrség kiemelte: a zaklatás nem csupán ismétlődő telefonhívásokkal vagy üzenetekkel valósulhat meg, hanem akkor is, ha valaki olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy a másikban tartós félelmet keltsen. A hatóság arra figyelmeztet, hogy a hasonló konfliktusokat érdemes békés úton, jogi segítséggel vagy közvetítői eljárás keretében rendezni, mielőtt azok bűncselekményig fajulnak.
A vádemelésről a Veszprémi Járási Ügyészség dönt majd.
