október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közel egymilliót csalt ki

47 perce

Házasság ígéretével verte át áldozatát egy balatonboglári férfi (+ videó)

Címkék#manipuláció#pénz#rendőrség

Egy nő abban bízott, hogy megtalálta élete párját, ám a kapcsolat hamar rémálommá vált. A férfi házasságot ígért neki, miközben folyamatosan pénzt kért különböző indokokkal, végül közel egymillió forinttal tűnt el.

Titzl Vivien

Egy 51 éves balatonboglári férfi ellen indult eljárás, miután házasság ígéretével csalt ki pénzt egy Balaton-parti kistelepülésen élő nőtől. A történet februárban kezdődött, amikor a sértett bejelentést tett a rendőrségen, hogy egy férfi becsapta őt, és csaknem egymillió forintos kárt okozott.

Házasságot ígért, pénzt vitt – csaló csapott le a Balaton-parton
Házasságot ígért, pénzt vitt – csaló csapott le a Balaton-parton
Fotó: Police.hu

Internetes románc a Balaton-parton: egymillió forint bánta a bizalmat

A nyomozás adatai szerint a nő január közepén egy népszerű közösségi oldalon ismerkedett meg az elkövetővel, aki rövid idő alatt bizalmába férkőzött, majd házasságot ígért neki. A gyanú szerint a férfi az asszony idős korát és jóhiszeműségét kihasználva több részletben kért tőle pénzt – felújítási munkákra hivatkozva –, azonban a kölcsönöket soha nem fizette vissza.

A rendőrség széles körű nyomozásba kezdett, amely végül eredményre vezetett: a balatonfüredi rendőrök azonosították az elkövetőt, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki. A férfit október 9-én délután Balatonbogláron fogták el, majd előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.

Ellene nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt indult eljárás. A hatóság figyelmeztet mindenkit, hogy az online ismerkedés során különös óvatossággal kezeljék a személyes és pénzügyi bizalmat, hiszen a csalók gyakran érzelmi manipulációval próbálnak pénzt kicsalni áldozataiktól.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu