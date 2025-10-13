Házasság ígéretével verte át áldozatát egy balatonboglári férfi (+ videó)

Egy 51 éves balatonboglári férfi ellen indult eljárás, miután házasság ígéretével csalt ki pénzt egy Balaton-parti kistelepülésen élő nőtől. A történet februárban kezdődött, amikor a sértett bejelentést tett a rendőrségen, hogy egy férfi becsapta őt, és csaknem egymillió forintos kárt okozott.

Házasságot ígért, pénzt vitt – csaló csapott le a Balaton-parton

Fotó: Police.hu

Internetes románc a Balaton-parton: egymillió forint bánta a bizalmat

A nyomozás adatai szerint a nő január közepén egy népszerű közösségi oldalon ismerkedett meg az elkövetővel, aki rövid idő alatt bizalmába férkőzött, majd házasságot ígért neki. A gyanú szerint a férfi az asszony idős korát és jóhiszeműségét kihasználva több részletben kért tőle pénzt – felújítási munkákra hivatkozva –, azonban a kölcsönöket soha nem fizette vissza.

A rendőrség széles körű nyomozásba kezdett, amely végül eredményre vezetett: a balatonfüredi rendőrök azonosították az elkövetőt, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki. A férfit október 9-én délután Balatonbogláron fogták el, majd előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.

Ellene nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt indult eljárás. A hatóság figyelmeztet mindenkit, hogy az online ismerkedés során különös óvatossággal kezeljék a személyes és pénzügyi bizalmat, hiszen a csalók gyakran érzelmi manipulációval próbálnak pénzt kicsalni áldozataiktól.