47 perce
Házasság ígéretével verte át áldozatát egy balatonboglári férfi (+ videó)
Egy nő abban bízott, hogy megtalálta élete párját, ám a kapcsolat hamar rémálommá vált. A férfi házasságot ígért neki, miközben folyamatosan pénzt kért különböző indokokkal, végül közel egymillió forinttal tűnt el.
Egy 51 éves balatonboglári férfi ellen indult eljárás, miután házasság ígéretével csalt ki pénzt egy Balaton-parti kistelepülésen élő nőtől. A történet februárban kezdődött, amikor a sértett bejelentést tett a rendőrségen, hogy egy férfi becsapta őt, és csaknem egymillió forintos kárt okozott.
Internetes románc a Balaton-parton: egymillió forint bánta a bizalmat
A nyomozás adatai szerint a nő január közepén egy népszerű közösségi oldalon ismerkedett meg az elkövetővel, aki rövid idő alatt bizalmába férkőzött, majd házasságot ígért neki. A gyanú szerint a férfi az asszony idős korát és jóhiszeműségét kihasználva több részletben kért tőle pénzt – felújítási munkákra hivatkozva –, azonban a kölcsönöket soha nem fizette vissza.
A rendőrség széles körű nyomozásba kezdett, amely végül eredményre vezetett: a balatonfüredi rendőrök azonosították az elkövetőt, akivel szemben elfogatóparancsot adtak ki. A férfit október 9-én délután Balatonbogláron fogták el, majd előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki.
Ellene nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt indult eljárás. A hatóság figyelmeztet mindenkit, hogy az online ismerkedés során különös óvatossággal kezeljék a személyes és pénzügyi bizalmat, hiszen a csalók gyakran érzelmi manipulációval próbálnak pénzt kicsalni áldozataiktól.