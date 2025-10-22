A balatoni hosszú hétvége rémálma lehet ez a 7 ember, vigyázz velük! +fotók

A balatoni hosszú hétvége is az október 23. megemlékezésekkel veszi kezdetét. Veszprém vármegye szerte is mindenütt megemlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Az októberi hosszú hétvége azonban nem csak az ünnepről és az emlékezésről, sokaknak a pihenésről fog szólni. Sokan érkeznek ilyenkor a Balatonra, hogy kicsit kiszakadjanak a hétköznapok forgatagából. Azonban akadnak veszélyes alakok, akikkel érdemes vigyázni, mert könnyen rémálommá válhat a balatoni pihenés.

Ha balatoni hosszú hétvége van tervedben, ezekkel az alakokkal jobb, ha vigyázol

Forrás: veol.hu/police.hu

Te se legyél áldozat a balatoni hosszú hétvége során

A hosszú hétvége sok tekintetben változásokat hoz, ahogy arról már beszámoltunk, változik a boltok nyitva tartása. Már a MÁV is bejelentette, hogy a járataik október 22-én a pénteki, október 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A Balaton környékén ilyenkor megnő a turisták és a kirándulók száma. A nagy forgatagban azonban érdemes mindig ébernek maradni, mert akadnak olyan, még szabadlábon tartózkodó bűnözők, akiknek pillanatok alatt bárki áldozatul eshet.

Programokból nem lesz hiány, de erre a 7 emberre jól emlékezz

Ahogy arról már beszámoltunk, rengeteg családi program vár az októberi hosszú hétvégén a Balatonon. Október 23. és november 2. között több hajójárat indul Fonyód és Badacsony, valamint Siófok, Balatonfüred és Tihany között. A hosszú hétvége alatt rendezik a XVIII. Szigligeti Süllőfesztivált, ami igazi gasztronómiai kuriózum lehet nem csak a halimádók számára.