Elfogatóparancs

6 órája

A balatoni hosszú hétvége rémálma lehet ez a 7 ember, vigyázz velük! +fotók

Címkék#Balaton#hosszú hétvége#csalás#lopás

Az október négy napos hétvégéje számtalan programot kínál. A balatoni hosszú hétvége azonban óvatosságra is int, 7 bűnöző is szabadlábon van, akik átvághatnak.

Veol.hu

A balatoni hosszú hétvége is az október 23. megemlékezésekkel veszi kezdetét. Veszprém vármegye szerte is mindenütt megemlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Az októberi hosszú hétvége azonban nem csak az ünnepről és az emlékezésről, sokaknak a pihenésről fog szólni. Sokan érkeznek ilyenkor a Balatonra, hogy kicsit kiszakadjanak a hétköznapok forgatagából. Azonban akadnak veszélyes alakok, akikkel érdemes vigyázni, mert könnyen rémálommá válhat a balatoni pihenés.

Ha balatoni hosszú hétvége van tervedben, ezekkel az alakokkal jobb, ha vigyázol
Ha balatoni hosszú hétvége van tervedben, ezekkel az alakokkal jobb, ha vigyázol
Forrás: veol.hu/police.hu

Te se legyél áldozat a balatoni hosszú hétvége során

A hosszú hétvége sok tekintetben változásokat hoz, ahogy arról már beszámoltunk, változik a boltok nyitva tartása. Már a MÁV is bejelentette, hogy a járataik október 22-én a pénteki, október 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A Balaton környékén ilyenkor megnő a turisták és a kirándulók száma. A nagy forgatagban azonban érdemes mindig ébernek maradni, mert akadnak olyan, még szabadlábon tartózkodó bűnözők, akiknek pillanatok alatt bárki áldozatul eshet.

Programokból nem lesz hiány, de erre a 7 emberre jól emlékezz

Ahogy arról már beszámoltunk, rengeteg családi program vár az októberi hosszú hétvégén a Balatonon. Október 23. és november 2. között több hajójárat indul Fonyód és Badacsony, valamint Siófok, Balatonfüred és Tihany között. A hosszú hétvége alatt rendezik a XVIII. Szigligeti Süllőfesztivált, ami igazi gasztronómiai kuriózum lehet nem csak a halimádók számára.

Élő zenés mulatságból sem lesz hiány Balatonfüreden, így a következő napokban biztosan mindenki megtalálja a maga kedvenc programját. A mulatozás és tömeg magával hozza, hogy ilyenkor az ember figyelmetlenebb és óvatlanabb, azonban vannak alakok, akiktől igenis jobb távol maradni. A police.hu oldalán gyűjtöttük össze azokat a bűnözőket, akiket a Balatonon keresnek, de még szabadlábon vannak, így óvatlanul bármikor az áldozatuk is lehetsz könnyedén.

7 balatoni bűnöző szabadlábon

Most képeken is megmutatjuk azt a hét jómadarat, akiket ha meglátsz, akkor jobb ha tudod, hogy nem feltétlenül vagy biztonságban. Ha ezek az arcok leszólítanak, kedvesek próbálnak lenni veled, akkor tudd, hogy ők bűnözők, akiket lopásért és csalásért keresnek a balatonfüredi rendőrök. Lássuk, kik ők pontosan.

  • A 62 éves Győrmárton Győzőt lopás miatt keresik nagy erőkkel a füredi egyenruhások. Vele szemben a Balatonfüredi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot október 7-én.
  • Az 52 éves román állampolgárságú Molocea Florint szintén lopás miatt keresik a hatóságok. Vele szemben szintén a Balatonfüredi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot október 9-én.
  •  A szintén román állampolgárságú Molocea Nicoletat is lopás miatt keresik. Az elfogatóparancsot vele szemben október 9-én a Balatonfüredi Rendőrkapitányság adta ki.
  • A 72 éves Juhász Ferenc is lopás miatt került a füredi rendőrök célkeresztjébe. Vele szemben a Balatonfüredi Rendőrkapitányság októb 4-én adott ki elfogatóparancsot.

Veszélyes bűnözők a Balatonnál

  •  A 34 éves Katona Gábor Géza is lopásra vetemedett. Vele szemben a Miskolci Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még május 27-én.
  •  Az 52 éves Venczák József csalás miatt bujkál a füredi rendőrök elől. Vele szemben a Balatonfüredi Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot még 2024. 11. 27-én.
  •  A 28 éves Koltai Ádámból is csaló lett. Vele szemben a Veszprémi Törvényszék adott ki elfogatóparancsot még korábban, egész pontosan 2024. március 1-jén.

Több körözés van folyamatban Veszprém vármegyében

Nem csak a csalás és lopás van jelen a megyében bűncselekményként, hanem a kábítószer birtoklása és a kábítószer-kereskedelem is. A veszprémi rendőrök 3 ilyen férfit is keresnek, akiket még nem sikerült rendőrkézre keríteni.

 

