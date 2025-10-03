Újabb baleset a 83-ason

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a 41-es kilométerszelvénynél egy autó szalagkorlátnak hajtott, a Győr felől Pápa irányába tartó szakaszon. A baleset után a pápai hivatásos és a téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon egy ideig csak egy sávon haladhatott a forgalom.

Szinte minden hétre jut egy baleset az elkerülőn

Miért ilyen sok a baleset a 83-ason?

Sokan, akik nap mint nap használják az elkerülőt, úgy vélik, a kialakítása is hozzájárul a gyakori balesetekhez. Egy helyi sofőr így fogalmazott: „Nem értem, hogyan lehet itt ennyi baleset. Ez egy egyenes út, mégis minden nap történik valami.”

Mások szerint a szalagkorlátok közelsége és a menekülési tér hiánya teszi életveszélyessé a szakaszt. A monoton környezet, a szürke korlátok és az út mellett található laza kavicságy sokak szerint növeli a kockázatot. „Szalagkorlátnak az megy, aki rosszul lesz, elalszik vagy telefonon üzenetet ír vezetés közben. A korlát védi a szembejövőket, de ettől még a sofőrnek is figyelnie kellene” – mondta egy rendszeresen ott közlekedő autós.

A 83-as út Pápa és Győr között összesen 37 kilométer hosszan, két szakaszban 2x2 sávos főút épült

A sofőrök felelőssége és a közlekedési morál

Az úton naponta tapasztalható veszélyes manőverek is komoly problémát jelentenek. Több autós számolt be arról, hogy a szabálytalan előzések – főként külföldi rendszámú járművek részéről – mindennaposak. „Kár, hogy nincs fedélzeti kamerám, mert amit egyesek művelnek, az döbbenetes” – írta egy helyi sofőr.

110 kilométer/óra a megengedett sebesség a 83-ason, ám sokan nem tartják be a határt

Szakértő: a fiatal sofőrök figyelme és készségei hiányosak

Fedur Roland, a Gladius Autósiskola vezetője és szakoktatója korábban arról beszélt, hogy a legtöbb probléma a követési távolság be nem tartásából, illetve az időjárási körülményekhez nem igazított vezetési stílusból fakad.

Különösen veszélyeztetettnek tartja a 2007 után született, digitális korban felnőtt generációt, akiknél sokszor hiányoznak a megfelelő motorikus képességek: a kéz, láb és agy közötti gyors kapcsolatok, reflexek. Ez a korosztály nehezebben koncentrál hosszabb ideig, a 83-as főút pedig rendkívül monoton szakasz, ami könnyen lankadó figyelemhez vezethet.