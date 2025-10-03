október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Újabb baleset a 83-ason

Címkék#baleset#szalagkorlát#83-as főút

Rendszeresen beszámolunk a Pápát Győrrel összekötő 83-as főúton történt balesetekről. Az elmúlt időszakban több esetben is luxusautók szabálytalankodása, tetejére borult vagy megpördült járművek, sőt a forgalommal szemben közlekedő autók miatt kellett intézkedniük a hatóságoknak. Legutóbb ismét a tűzoltóknak akadt dolga ezen az útszakaszon.

Veol.hu

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a 41-es kilométerszelvénynél egy autó szalagkorlátnak hajtott, a Győr felől Pápa irányába tartó szakaszon. A baleset után a pápai hivatásos és a téti önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, és a társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon egy ideig csak egy sávon haladhatott a forgalom.

Balesetek a 83-ason - Szakértők és sofőrök véleménye
Szinte minden hétre jut egy baleset az elkerülőn
Forrás: archív/veol.hu

Miért ilyen sok a baleset a 83-ason?

Sokan, akik nap mint nap használják az elkerülőt, úgy vélik, a kialakítása is hozzájárul a gyakori balesetekhez. Egy helyi sofőr így fogalmazott: „Nem értem, hogyan lehet itt ennyi baleset. Ez egy egyenes út, mégis minden nap történik valami.”

Mások szerint a szalagkorlátok közelsége és a menekülési tér hiánya teszi életveszélyessé a szakaszt. A monoton környezet, a szürke korlátok és az út mellett található laza kavicságy sokak szerint növeli a kockázatot. „Szalagkorlátnak az megy, aki rosszul lesz, elalszik vagy telefonon üzenetet ír vezetés közben. A korlát védi a szembejövőket, de ettől még a sofőrnek is figyelnie kellene” – mondta egy rendszeresen ott közlekedő autós.

A 83-as út Pápa és Győr között összesen 37 kilométer hosszan, két szakaszban 2x2 sávos főút épült 
Forrás: beruhazas.gov.hu

A sofőrök felelőssége és a közlekedési morál
Az úton naponta tapasztalható veszélyes manőverek is komoly problémát jelentenek. Több autós számolt be arról, hogy a szabálytalan előzések – főként külföldi rendszámú járművek részéről – mindennaposak. „Kár, hogy nincs fedélzeti kamerám, mert amit egyesek művelnek, az döbbenetes” – írta egy helyi sofőr.

110 kilométer/óra a megengedett sebesség a 83-ason, ám sokan nem tartják be a határt
Forrás: kisalfold.hu

Szakértő: a fiatal sofőrök figyelme és készségei hiányosak
Fedur Roland, a Gladius Autósiskola vezetője és szakoktatója korábban arról beszélt, hogy a legtöbb probléma a követési távolság be nem tartásából, illetve az időjárási körülményekhez nem igazított vezetési stílusból fakad.

Különösen veszélyeztetettnek tartja a 2007 után született, digitális korban felnőtt generációt, akiknél sokszor hiányoznak a megfelelő motorikus képességek: a kéz, láb és agy közötti gyors kapcsolatok, reflexek. Ez a korosztály nehezebben koncentrál hosszabb ideig, a 83-as főút pedig rendkívül monoton szakasz, ami könnyen lankadó figyelemhez vezethet.

Emellett a helytelen sávváltási technikák is gyakran okoznak gondot. „Előfordul, hogy előbb indul el az autó, minthogy a sofőr megnézné, érkezik-e valaki a másik sávban vagy a holttérben” – mondta a szakoktató.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu