Feloldották a teljes útzárat

26 perce

Durva baleset a 8-ason, lángoló autó: friss hírek a súlyos sérültről (+ helyszíni fotók)

A rendőrség feloldotta a teljes útlezárást Ajka és Bakonygyepes között a 8-as főúton, miután befejezték az esti baleset helyszínelését és véget ért a műszaki mentés.

Veol.hu

Ahogyan beszámoltunk róla, péntek este súlyos baleset történt Ajkán, a 8-as főút 83-as kilométerénél: egy autóbusz és egy személygépkocsi frontálisan összeütközött. Az ütközés következtében a személyautó kigyulladt, és a járműbe egy ember beszorult. A lángokat még a tűzoltók kiérkezése előtt egy helyszínen tartózkodó embernek sikerült eloltania.

Fotó: Facebook/Ajkamentők

Az Ajkamentők Facebook-oldal tájékoztatása szerint a bakonygyepesi balesetben egy fő súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett. Az összeroncsolódott autóba beszorult sérültet az ajkai tűzoltók vágták ki a gépjárműből, majd a mentők az állapotstabilizálás és intubáció után a veszprémi traumatológiára szállították. A baleset helyszínére mindkét ajkai mentőautó, valamint a tüskevári egység és egy veszprémi mentőtiszti kocsi vonult ki.

A Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek elmondta, hogy az Ajka és Bakonygyepes között, a 8-as főúton történt balesetben egy személyautó és egy autóbusz karambolozott. Az autóban egy férfi utazott egyedül, aki súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az autóbuszon körülbelül negyvenen utaztak, közülük senki sem sérült meg. A baleset körülményeit jelenleg is vizsgálja a rendőrség, a helyszínelést az Ajkai Rendőrkapitányság végezte.

 

