Két autó ütközött egy ajkai körforgalomban – gyermeket vittek kórházba

Baleset Ajkán: A közösségi médiában megosztott információk szerint komoly közlekedési baleset történt tegnap délután egy forgalmas csomópontnál. Az érintettek között volt egy gyermek is, akinek állapotát a baleset után kórházban vizsgálták – írják az Ajkamentők.

Baleset Ajkán: gyermeket szállítottak kórházba a körforgalmi ütközés után

Forrás: Ajkamentők Facebook oldala

A Sport utca és az Ifjúság utca találkozásánál lévő körforgalomban két személygépkocsi ütközött össze – erről az ajkai mentők számoltak be Facebook-oldalukon. Bár súlyos sérülésekről nem érkezett hír, a baleset következtében egy gyermek orvosi megfigyelésre szorult, őt az ajkai kórház ambulanciájára szállították. A mentők a posztjukban hangsúlyozták: a hasonló esetek elkerülése érdekében mindenki vezessen óvatosabban és körültekintőbben! Az őszi időjárás, a csúszós utak és a korán sötétedő napok miatt most különösen fontos a figyelmes közlekedés.