október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset Ajkán

22 perce

Két autó ütközött egy ajkai körforgalomban – gyermeket vittek kórházba

Címkék#baleset#körforgalmi#gyermeket kórház#csomópont#autó#személygépkocsi

Két személyautó karambolozott egy ajkai körforgalomnál – az ütközés után egy gyermeket kellett megfigyelésre kórházba szállítani. A mentők közösségi oldalukon számoltak be a történtekről.

Baleset Ajkán: A közösségi médiában megosztott információk szerint komoly közlekedési baleset történt tegnap délután egy forgalmas csomópontnál. Az érintettek között volt egy gyermek is, akinek állapotát a baleset után kórházban vizsgálták – írják az Ajkamentők.

Baleset Ajkán: gyermeket szállítottak kórházba a körforgalmi ütközés után
Baleset Ajkán: gyermeket szállítottak kórházba a körforgalmi ütközés után
Forrás: Ajkamentők Facebook oldala 

Baleset Ajkán: gyermeket szállítottak kórházba a körforgalmi ütközés után

A Sport utca és az Ifjúság utca találkozásánál lévő körforgalomban két személygépkocsi ütközött össze – erről az ajkai mentők számoltak be Facebook-oldalukon. Bár súlyos sérülésekről nem érkezett hír, a baleset következtében egy gyermek orvosi megfigyelésre szorult, őt az ajkai kórház ambulanciájára szállították. A mentők a posztjukban hangsúlyozták: a hasonló esetek elkerülése érdekében mindenki vezessen óvatosabban és körültekintőbben! Az őszi időjárás, a csúszós utak és a korán sötétedő napok miatt most különösen fontos a figyelmes közlekedés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu