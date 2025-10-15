Brutális karambol történt, életveszélyes állapotban szállították a sofőrt korházba (képek)

Súlyos baleset történt kedden délután a 41-es főúton, ahol két gépjármű karambolozott.

Mentőhelikopter is érkezett a súlyos balesethez.

Forrás: szon.hu

Brutális baleset történt

Két személyautó frontálisan ütközött, mindkét sofőr a roncsok közé szorult, akiket a katasztrófavédelem feszítővágóval szabadított ki. A 77 éves férfi életveszélyes, a másik járművet vezető 45 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, majd a sérülteket mentőautóval szállították kórházba.

Feltételezhetően az idős sofőr eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szembe érkező autóval. A vétlen nő személygépjárműve az árokba csapódott, és szinte a felismehetetlenségig összetört. A nő súlyosan megsérült, törések voltak a lábán a bokájánál, a sípcsontjánál, és fejsérülést is szenvedett, azonnal kórházba szállították. Az idősebb sofőr is nagyon súlyosan megsérült, őt is azonnal kórházba szállították.

– nyilatkozták a szon.hu-nak.

Veszprémben is baleset történt kedden

Két autó karambolozott a 8-as főúton. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi átszakította a szalagkorlátot, emiatt a jármű a forgalmi sávból részben kimozdult.