1 órája
Brutális karambol történt, életveszélyes állapotban szállították a sofőrt korházba (képek)
A frontális ütközés egyik sérültjét életveszélyes állapotban vitték kórházba, míg a baleset feltételezett okozója is súlyos sérüléseket szenvedett.
Súlyos baleset történt kedden délután a 41-es főúton, ahol két gépjármű karambolozott.
Brutális baleset történt
Két személyautó frontálisan ütközött, mindkét sofőr a roncsok közé szorult, akiket a katasztrófavédelem feszítővágóval szabadított ki. A 77 éves férfi életveszélyes, a másik járművet vezető 45 éves nő súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, majd a sérülteket mentőautóval szállították kórházba.
Feltételezhetően az idős sofőr eddig tisztázatlan körülmények miatt áttért a szemközti sávba, és frontálisan ütközött a szembe érkező autóval. A vétlen nő személygépjárműve az árokba csapódott, és szinte a felismehetetlenségig összetört. A nő súlyosan megsérült, törések voltak a lábán a bokájánál, a sípcsontjánál, és fejsérülést is szenvedett, azonnal kórházba szállították. Az idősebb sofőr is nagyon súlyosan megsérült, őt is azonnal kórházba szállították.
– nyilatkozták a szon.hu-nak. A részletes beszámolót ide kattintva olvashatják.
Veszprémben is baleset történt kedden
Két autó karambolozott a 8-as főúton. Az ütközés következtében az egyik gépkocsi átszakította a szalagkorlátot, emiatt a jármű a forgalmi sávból részben kimozdult.
Súlyos karambol a 8-ason Veszprémnél: az egyik autó áttörte a szalagkorlátot az ütközés erejétől