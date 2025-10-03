1 órája
Rendőrautónak ütközött egy személykocsi, többen megsérültek
Tegnap 11..40-kor érkezett a közelkedési balesetről a bejelentés a rendőrségre, melyben egy rendőrautó is érintett volt.
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk érdeklődésére elmondat, hogy a Budapest úton, az Orlen benzinkútról fordult ki a rendőrautó, megkülönböztető jelzést használva, mikor megtörtént a baleset.
A balesetben többen megsérültek
Miközben a rendőrautó kikanyarodott, a belső sávban érkezett egy fekete Opel típusú személygépkocsi, melyben egyedül a sofőr utazott, aki későn észlelte a rendőrautót és a bal oldalának ütközött. Úgy tudjuk az ütközés következtében a rendőrautóban utazó két rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett, míg az Opel vezetőjének nem esett bántódása. A Veszprémi Rendőrkapitányság még vizsgálja a baleset körülményeit.
Döbbenetes látvány a Bakonyalján a híres halastónál (helyszíni fotók a balesetről)Halastóhoz vezető útnál állt fejtetőre egy személyautó.