2 órája
Egy autó felborult az ütközéstől, három sérültet vittek kórházba a mentők (helyszíni fotók)
Súlyos közlekedési baleset történt még szombaton Balatonfüreden, a Nádor utca és a Séta utca kereszteződésénél. Két személyautó ütközött össze, az egyik jármű a becsapódás erejétől fel is borult.
A katasztrófavédelemtől kapott információk szerint az egyik autóban csak a sofőr, míg a másik járműben négyen utaztak. A mentőszolgálat három sérültet kórházba szállított a baleset helyszínéről, állapotukról egyelőre nincs bővebb információ.
A helyszínelés idejére a rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat elterelték. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók a műszaki mentést követően megszüntették a forgalmi akadályt és letakarították az úttestet.
A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Baleset történt a 7212-es úton is
Szombaton egy másik súlyos baleset is történt Veszprém közelében: egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember volt érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.
