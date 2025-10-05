október 5., vasárnap

Súlyos baleset

1 órája

Egy autó felborult az ütközéstől, három sérültet vittek kórházba a mentők (helyszíni fotók)

Címkék#baleset#kórház#katasztrófavédelem

Súlyos közlekedési baleset történt még szombaton Balatonfüreden, a Nádor utca és a Séta utca kereszteződésénél. Két személyautó ütközött össze, az egyik jármű a becsapódás erejétől fel is borult.

Veol.hu

A katasztrófavédelemtől kapott információk szerint az egyik autóban csak a sofőr, míg a másik járműben négyen utaztak. A mentőszolgálat három sérültet kórházba szállított a baleset helyszínéről, állapotukról egyelőre nincs bővebb információ.

baleset
A Nádor utca és a Séta utca kereszteződésénél történt a baleset
Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

A helyszínelés idejére a rendőrség lezárta az érintett útszakaszt, a forgalmat elterelték. A balatonfüredi önkormányzati tűzoltók a műszaki mentést követően megszüntették a forgalmi akadályt és letakarították az úttestet.

Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.

Baleset történt a 7212-es úton is

Szombaton egy másik súlyos baleset is történt Veszprém közelében: egymásba rohant két személykocsi a 7212-es úton, Szentkirályszabadja és Balatonalmádi között. Az 5-6-os kilométer között történt balesetben négy ember volt érintett, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak.

 

