Közlekedési baleset

32 perce

Baleset történt Balatonfüreden az elkerülő út temetői szakaszán (fotók)

Balatonfüreden, az elkerülő úton, a temető közelében baleset történt – számoltak be a helyiek a közösségi médiában.

Farkas Réka

Balatonfüreden, az elkerülő úton, a Bajcsy-Zsilinszky u. és a Laposteleki u. kereszteződésében a temető mellett baleset történt – számoltak be a helyiek a közösségi médiában.

Baleset történt a Balatonfüredi temető közelében.
Baleset történt a Balatonfüredi temető közelében.
Forrás: Google

Baleset történt a temetőnél

Elkerülőn a temetőnél baleset.Kérem vigyázzatok.

– írja a bejegyzés létrehozója.  A helyszínre a mentési és rendőri egységek is kivonultak, hogy biztosítsák a baleset környezetét, valamint segítséget nyújtsanak a sérülteknek.

A baleset helyszíne.
A baleset helyszíne.
Forrás:  Balatonfüredi lakos vagyok Facebook-csoport

A Balatonfüred környékén közlekedőknek figyelemmel közlekedjenek az adott szakaszon!

 

