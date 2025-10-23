Baleset történt Balatonfüreden az elkerülő út temetői szakaszán (fotók)

Balatonfüreden, az elkerülő úton, a Bajcsy-Zsilinszky u. és a Laposteleki u. kereszteződésében a temető mellett baleset történt – számoltak be a helyiek a közösségi médiában.

Forrás: Google

Elkerülőn a temetőnél baleset.Kérem vigyázzatok.

– írja a bejegyzés létrehozója. A helyszínre a mentési és rendőri egységek is kivonultak, hogy biztosítsák a baleset környezetét, valamint segítséget nyújtsanak a sérülteknek.

A baleset helyszíne.

Forrás: Balatonfüredi lakos vagyok Facebook-csoport

A Balatonfüred környékén közlekedőknek figyelemmel közlekedjenek az adott szakaszon!