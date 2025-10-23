Közlekedési baleset
Baleset történt Balatonfüreden az elkerülő út temetői szakaszán (fotók)
Balatonfüreden, az elkerülő úton, a temető közelében baleset történt – számoltak be a helyiek a közösségi médiában.
Balatonfüreden, az elkerülő úton, a Bajcsy-Zsilinszky u. és a Laposteleki u. kereszteződésében a temető mellett baleset történt – számoltak be a helyiek a közösségi médiában.
Baleset történt a temetőnél
Elkerülőn a temetőnél baleset.Kérem vigyázzatok.
– írja a bejegyzés létrehozója. A helyszínre a mentési és rendőri egységek is kivonultak, hogy biztosítsák a baleset környezetét, valamint segítséget nyújtsanak a sérülteknek.
A Balatonfüred környékén közlekedőknek figyelemmel közlekedjenek az adott szakaszon!
