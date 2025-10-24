Kiderült ki sérült meg a füredi balesetben, megszólaltak a mentők (+helyszíni fotók)

Balatonfüreden, a Lapostelki és Bajcsy utca kereszteződésében a baleset történt csütörtök délután két órakor.

Baleset történt a Lapostelki–Bajcsy kereszteződésnél.

Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Baleset történt Balatonfüreden

Két személygépkocsi ütközött össze, a helyszínre a mentők és a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság vonult ki. A tűzoltóság gyors beavatkozásának köszönhetően a járműveket eltávolították az útról, és megtörtént a forgalmi akadály elhárítása.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.