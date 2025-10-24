október 24., péntek

Ütközés

2 órája

Kiderült ki sérült meg a füredi balesetben, megszólaltak a mentők (+helyszíni fotók)

Címkék#baleset#Bajcsy kereszteződés#személygépkocsi

Ahogy arról korábban is beszámoltunk, Balatonfüreden az elkerülő úton, a temető közelében tegnap baleset történt.

Farkas Réka

Balatonfüreden, a Lapostelki és Bajcsy utca kereszteződésében a baleset történt csütörtök délután két órakor.

Baleset történt a Lapostelki-Bajcsy kereszteződésnél.
Baleset történt a Lapostelki–Bajcsy kereszteződésnél.
Fotó: Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság

Baleset történt Balatonfüreden

Két személygépkocsi ütközött össze, a helyszínre a mentők és a Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság vonult ki. A tűzoltóság gyors beavatkozásának köszönhetően a járműveket eltávolították az útról, és megtörtént a forgalmi akadály elhárítása. 

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy 60 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Több baleset történt csütörtökön

 Megyénkben sajnos több baleset történt csütörtökön. Reggel a monoszlói elágazásnál egy személyautó lesodródott az útról és az árokba borult, többen megsérültek.

Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt, többen megsérültek, mentőhelikopter is érkezett.

 

 

