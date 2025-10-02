Döbbenetes látvány a Bakonyalján a híres halastónál (helyszíni fotók a balesetről)

A Bakonyalja volt baleset helyszíne csütörtökön. A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint a Románd és Gic közötti úton, a halastóhoz vezető bekötőútnál egy személyautó az árokban fejtetőre borult. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület

Baleset a Bakonyalján

Az önkéntes tűzoltókon kívül a helyszínre kivonult a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Őrs egysége. A rendőrségi helyszínelés után az autót a két egység közös erővel a kerekeire állította – olvasható a veszprémvarsányi tűzoltóság felületén, és az is kiderül a posztból, hogy a jármű elszállításáról a tulajdonos gondoskodott.

A fejre állt jármű döbbenetes látványt nyújtott, fűcsomók lógtak a kerekein, letörött a visszapillantó tükre. Hajszálon múlhatott, hogy nem történt nagyobb baj a Bakonyban ezúttal. Az anyagi kár így is jelentős lehet.