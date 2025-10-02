1 órája
Döbbenetes látvány a Bakonyalján a híres halastónál (helyszíni fotók a balesetről)
A Gic és Románd közötti úton, a halastóhoz vezető bekötőútnál állt fejtetőre egy személyautó csütörtökön. Önkéntes tűzoltók is a baleset helyszínére siettek segíteni.
A Bakonyalja volt baleset helyszíne csütörtökön. A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint a Románd és Gic közötti úton, a halastóhoz vezető bekötőútnál egy személyautó az árokban fejtetőre borult. Személyi sérülés szerencsére nem történt.
Baleset a Bakonyalján
Az önkéntes tűzoltókon kívül a helyszínre kivonult a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Őrs egysége. A rendőrségi helyszínelés után az autót a két egység közös erővel a kerekeire állította – olvasható a veszprémvarsányi tűzoltóság felületén, és az is kiderül a posztból, hogy a jármű elszállításáról a tulajdonos gondoskodott.
A fejre állt jármű döbbenetes látványt nyújtott, fűcsomók lógtak a kerekein, letörött a visszapillantó tükre. Hajszálon múlhatott, hogy nem történt nagyobb baj a Bakonyban ezúttal. Az anyagi kár így is jelentős lehet.
