Önkéntes tűzoltók segítettek

1 órája

Döbbenetes látvány a Bakonyalján a híres halastónál (helyszíni fotók a balesetről)

A Gic és Románd közötti úton, a halastóhoz vezető bekötőútnál állt fejtetőre egy személyautó csütörtökön. Önkéntes tűzoltók is a baleset helyszínére siettek segíteni.

Rimányi Zita

A Bakonyalja volt baleset helyszíne csütörtökön. A Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint a Románd és Gic közötti úton, a halastóhoz vezető bekötőútnál egy személyautó az árokban fejtetőre borult. Személyi sérülés szerencsére nem történt.

Baleset halastó közelében. Gic és Románd között borult árokba egy autó.
Baleset a halastó közelében. Gic és Románd között borult árokba egy autó.
Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület 

Baleset a Bakonyalján

Az önkéntes tűzoltókon kívül a helyszínre kivonult a Pannonhalma Katasztrófavédelmi Őrs egysége. A rendőrségi helyszínelés után az autót a két egység közös erővel a kerekeire állította – olvasható a veszprémvarsányi tűzoltóság felületén, és az is kiderül a posztból, hogy a jármű elszállításáról a tulajdonos gondoskodott.

Baleset történt Gic és Románd között.
Forrás: Veszprémvarsány Tűzoltó Egyesület 

A fejre állt jármű döbbenetes látványt nyújtott, fűcsomók lógtak a kerekein, letörött a visszapillantó tükre. Hajszálon múlhatott, hogy nem történt nagyobb baj a Bakonyban ezúttal. Az anyagi kár így is jelentős lehet.

 

