1 órája
Dominóként borulnak a gépkocsik Veszprém megyében
A 8-as főút, Ajka és Veszprém térsége is megrázó esetek helyszínévé vált, mintha az időjárás és a figyelmetlenség összefogott volna az autósok ellen. Drámai események követték egymást, négy hasonló baleset Veszprém megye területén, mindössze két nap leforgása alatt.
A hét elején sorra történtek a szerencsétlenségek, egymást követte négy, azonos mintázatú baleset Veszprém megye útjain. Kamionok és személyautók is az oldalukon végezték, tűzoltók és daruk dolgoztak megállás nélkül.
Kamionbaleset Veszprém megye területén
A 8-as úti kamionbalesetnél egy kőzetgyapotot szállító vontató borult fel hétfőn a 36-os kilométerszelvénynél, Öskü közelében. A teherautó vezetője ugyan ki tudott mászni a fülkéből, de a mentők megfigyelésre kórházba vitték. A tűzoltók daru segítségével állították kerekeire a járművet, amelyből nagymennyiségű rakomány borult a 8-as főútra. A műszaki mentés órákig tartott, ám közben egy újabb, kísértetiesen hasonló bevetés várt az egységekre Veszprém vármegye egy másik pontján.
Helyszíni fotók: Veszprémből rohant a daru a 8-as útra, tonnákat kellett emelni (+ galéria)
Ajkán is daruval mentettek kamiont
Szinte egyidőben történt egy másik kamionbaleset Ajka külterületén, a 7339-es úton. Egy szennyvíziszapot szállító teherautó megdőlt a padkán, és mozdíthatatlanná vált. Tűzoltódaru és rakodógép segítségével sikerült stabilizálni a felborult kamiont, miközben a rakomány egy részét át kellett pakolni. A mentés ez esetben is órákig tartott, a sofőrnek pedig óriási szerencséje volt, hogy sértetlenül szállhatott ki a járműből.
Lélegzetelállító akció Ajkán: daruval mentették a szorult helyzetbe került kamiont
Lángoló autó és újabb borulás Veszprémben
A hét elején Veszprémben, a József Attila utcában egy autó motorterében tűz keletkezett, ám a dráma nem ért véget az oltással. Miközben a tűzoltók a lángok megfékezésén dolgoztak, a kigyulladt autót kikerülni próbáló másik sofőr az út szélén megcsúszott, az árokba sodródott és az oldalára borult. A tűz és a baleset is személyi sérülés nélkül végződött.
Lángoló autót került ki a sofőr Veszprémben, ekkor történt az óriási baj
Ajkán hétfőn is borult egy személyautó
Hétfőn a Korányi Frigyes utcában egy személyautó borult az oldalára Ajkán. A helyi tűzoltók egy embert emeltek ki a felborult autóból, majd kerekeire állították és áramtalanították a járművet. A sofőrt kórházba szállították.
A négy baleset közös tanulsága, hogy a csúszós utak vagy akár egyetlen figyelmetlen pillanat is komoly bajt okozhatnak. Csak a szerencsének köszönhető, hogy súlyos sérülés sehol nem történt. Veszprém megyében a katasztrófavédelem egységei ismét gyorsan és összehangoltan dolgoztak, hogy a helyszínek mielőbb biztonságossá váljanak.