Dominóként borulnak a gépkocsik Veszprém megyében

A hét elején sorra történtek a szerencsétlenségek, egymást követte négy, azonos mintázatú baleset Veszprém megye útjain. Kamionok és személyautók is az oldalukon végezték, tűzoltók és daruk dolgoztak megállás nélkül.

Négy baleset Veszprém megye térségében a hét elején: két kamion és két személyautó is felborult

Forrás: Csondor Henrietta/Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kamionbaleset Veszprém megye területén

A 8-as úti kamionbalesetnél egy kőzetgyapotot szállító vontató borult fel hétfőn a 36-os kilométerszelvénynél, Öskü közelében. A teherautó vezetője ugyan ki tudott mászni a fülkéből, de a mentők megfigyelésre kórházba vitték. A tűzoltók daru segítségével állították kerekeire a járművet, amelyből nagymennyiségű rakomány borult a 8-as főútra. A műszaki mentés órákig tartott, ám közben egy újabb, kísértetiesen hasonló bevetés várt az egységekre Veszprém vármegye egy másik pontján.