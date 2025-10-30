október 30., csütörtök

Baleseti összefoglaló

1 órája

Dominóként borulnak a gépkocsik Veszprém megyében

Címkék#baleset#Veszprém megye#Ajka#kamionbaleset#autótűz#kigyulladt autó#8-as főút

A 8-as főút, Ajka és Veszprém térsége is megrázó esetek helyszínévé vált, mintha az időjárás és a figyelmetlenség összefogott volna az autósok ellen. Drámai események követték egymást, négy hasonló baleset Veszprém megye területén, mindössze két nap leforgása alatt.

Veol.hu

A hét elején sorra történtek a szerencsétlenségek, egymást követte négy, azonos mintázatú baleset Veszprém megye útjain. Kamionok és személyautók is az oldalukon végezték, tűzoltók és daruk dolgoztak megállás nélkül. 

Négy baleset Veszprém megye térségében a hét elején: két kamionbaleset, két személyautó borult fel
Négy baleset Veszprém megye térségében a hét elején: két kamion és két személyautó is felborult
Forrás: Csondor Henrietta/Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Kamionbaleset Veszprém megye területén

A 8-as úti kamionbalesetnél egy kőzetgyapotot szállító vontató borult fel hétfőn a 36-os kilométerszelvénynél, Öskü közelében. A teherautó vezetője ugyan ki tudott mászni a fülkéből, de a mentők megfigyelésre kórházba vitték. A tűzoltók daru segítségével állították kerekeire a járművet, amelyből nagymennyiségű rakomány borult a 8-as főútra. A műszaki mentés órákig tartott, ám közben egy újabb, kísértetiesen hasonló bevetés várt az egységekre Veszprém vármegye egy másik pontján.

Ajkán is daruval mentettek kamiont

Szinte egyidőben történt egy másik kamionbaleset Ajka külterületén, a 7339-es úton. Egy szennyvíziszapot szállító teherautó megdőlt a padkán, és mozdíthatatlanná vált. Tűzoltódaru és rakodógép segítségével sikerült stabilizálni a felborult kamiont, miközben a rakomány egy részét át kellett pakolni. A mentés ez esetben is órákig tartott, a sofőrnek pedig óriási szerencséje volt, hogy sértetlenül szállhatott ki a járműből.

Lángoló autó és újabb borulás Veszprémben

A hét elején Veszprémben, a József Attila utcában egy autó motorterében tűz keletkezett, ám a dráma nem ért véget az oltással. Miközben a tűzoltók a lángok megfékezésén dolgoztak, a kigyulladt autót kikerülni próbáló másik sofőr az út szélén megcsúszott, az árokba sodródott és az oldalára borult. A tűz és a baleset is személyi sérülés nélkül végződött.

Ajkán hétfőn is borult egy személyautó

Hétfőn a Korányi Frigyes utcában egy személyautó borult az oldalára Ajkán. A helyi tűzoltók egy embert emeltek ki a felborult autóból, majd kerekeire állították és áramtalanították a járművet. A sofőrt kórházba szállították.

A négy baleset közös tanulsága, hogy a csúszós utak vagy akár egyetlen figyelmetlen pillanat is komoly bajt okozhatnak. Csak a szerencsének köszönhető, hogy súlyos sérülés sehol nem történt. Veszprém megyében a katasztrófavédelem egységei ismét gyorsan és összehangoltan dolgoztak, hogy a helyszínek mielőbb biztonságossá váljanak.

 

 

